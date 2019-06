Polonia U21, Michniewicz: "Eravamo stanchi, ma Spagna è stata fantastica"

© foto di Image Sport

Al termine della gara che ha visto i suoi ragazzi arrendersi di fronte ad una Spagna pressoché perfetta, Czesław Michniewicz ha commentato la partita e tracciato un bilancio della partecipazione della Polonia all'Europeo Under21. Queste le parole del CT polacco, raccolte da TVP Sport:

"Mi aspettavo una gara molto difficile. Alla fine è stata la terza partita in sei giorni. Eravamo stanchi ed era evidente. Gli spagnoli hanno gestito la palla con grande facilità, hanno costruito le loro azioni su ritmi molto veloci. Anche le condizioni del terreno di gioco li hanno aiutati perché pioveva, facendo scorrere la palla più velocemente. Ma hanno vinto perché sono stati molto bravi. Hanno giocato in modo davvero fantastico, soprattutto Dani Ceballos.

Verrà il momento per un'analisi dettagliata. Ora siamo tristi, ma non ci dobbiamo abbattere. Abbiamo segnato sei punti, lo stesso punteggio degli italiani. Non abbiamo realizzato il sogno, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci".