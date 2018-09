Polveriera Manchester United: Rashford l'ultimo nemico di Mourinho

© foto di imago sportfotodienst

Non solo Bailly, Jones e Pogba, la furia di José Mourinho in queste ore si è abbattuta anche su Marcus Rashford. Lo 'Special One' avrebbe infatti pesantemente criticato il giovane attaccante, sostituito nel match di Champions con lo Young Boys a causa del suo atteggiamento. Un nuovo nemico, dunque, per Mourinho: lo spogliatoio dei Red Devils è sempre più spaccato. Lo riporta il Daily Mail.