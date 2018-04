Portiere Coppens nella storia: gol da 80 metri che condanna il Werder II

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Sabato memorabile per Jo Coppens. Se è vero che in Germania i gol dei portieri sono più frequenti, segnare con una rimessa da 80 metri non è certo cosa che accade tutti i giorni. Ci è riuscito proprio il portiere del Carl Zeiss Jena, club di terza divisione tedesca, che ieri l'altro ha condannato il Werder Brema II alla retrocessione. Una rete pesantissima, quella del momentaneo 2-2 (53'), che ha dato il via a una rimonta incredibile (da 0-2 a 4-2). Alla seconda squadra dei biancoverdi servivano infatti tre punti per continuare a credere nella salvezza, ma il classe '90 Coppens ha fatto saltare ogni piano. Con un rinvio lunghissimo, capace di scavalcare centrocampo e difesa, prima di beffare anche il numero 1 avversario con un perfetto pallonetto.