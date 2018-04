Porto, anche il Siviglia mette nel mirino Brahimi. Roma alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumenta l'interesse internazionale per Yacine Brahimi, esterno offensivo algerino del Porto, accostato in Italia alla Roma. Secondo quanto riferito dal Correo de Manha, il Siviglia sarebbe pronto a muoversi per il giocatore. Clausola risolutiva fissata a 60 milioni, sulle sue tracce anche Everton e Besiktas.