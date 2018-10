Porto, Brahimi lontano dal rinnovo. L'addio può costare 6,5 milioni

Yacine Brahimi sempre più lontano dal Porto: il fantasista algerino è in scadenza di contratto nel 2019 e, scrive A Bola, la trattativa per il rinnovo del suo contratto è ben lontana dalla fumata bianca. Un addio sempre più probabile che potrebbe costare al club portoghese circa 6,5 milioni di euro: in estate, infatti, il Porto ha rifiutato 30 milioni Brahimi. I cui diritti sono dei lusitani soltanto a metà, con l'altra metà nelle mani di Doyen Sports, a cui appunto il Porto potrebbe dover pagare 6,5 milioni di euro come indennizzo per il mancato guadagno dalla cessione del giocatore.