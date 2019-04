Il Porto Under 19 ha vinto la Youth League 2018-2019. I piccoli Dragoes hanno infatti rifilato un netto 3-1 in finale al Chelsea grazie alle reti di Ferreira Vieira (17'), Queiros (55') e Sousa (75'), che hanno reso vana quella di Redan (53'). Niente da fare dunque per Charlie Brown e compagni, travolti nel big match del Colovray Stadium di Nyon. La stampa portoghese esalta l'impresa dedicando le aperture dei tre quotidiani sportivi: "Principi d'Europa" titola O Jogo, "Dragoncini d'oro" invece per A Bola e Record.