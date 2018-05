Porto campione, da Casillas a Conceiçao: i protagonisti del 28° titolo

© foto di Imago/Image Sport

Dopo cinque anni di egemonia del Benfica, il Porto torna a vincere la Primeira Liga alzando la coppa per il 28esimo campionato della sua storia. La squadra di Sergio Conceiçao, vecchia conoscenza dei tifosi di Parma, Inter e Lazio, ha vinto con una giornata di anticipo il torneo grazie alla vittoria per 2-1 contro la Feirense e il precedente pareggio tra Benfica e Sporting Lisbona, uniche avversarie in stagione per la lotta al titolo.

I PROTAGONISTI - Moussa Marega è il capocannoniere della rosa dei Dragoni con 22 reti segnate in 27 presenze, condite anche da 5 assist. La coppia d'attacco con Vincent Aboubakar (autore di 15 reti e 3 assist) è la seconda del campionato, alle spalle solo di quella composta da Jonas e Salvio del Benfica. Tra i vecchi volponi del calcio internazionale, da segnalare le 19 presenze in campionato (30 in totale) di Iker Casillas, che lo spogliatoio vorrebbe confermato anche la prossima stagione nonostante i 36 anni. In difesa si è distino l'ex Inter Alex Telles, mentre a centrocampo, oltre al capitano Hector Herrera anche Danilo Pereira e Oliver Torres hanno permesso al club di tornare alla vittoria.

UOMO MERCATO - Altro protagonista assoluto è sicuramente Yacine Brahimi, esterno offensivo che ha messo a segno 8 gol in campionato (11 in totale con Champions e coppe) e che negli ultimi mesi ha attirato le attenzioni di mezza Europa. In Italia piace molto alla Roma, con Monchi che lo sta continuando a seguire anche se al momento la sua destinazione più probabile pare essere la Premier League.