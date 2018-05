Porto, Casillas apre alla permanenza: "Parleremo e decideremo insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria del titolo in Portogallo con il Porto, Iker Casillas ha parlato del proprio futuro a Cadena SER: "Sono molto grato a Pinto da Costa, al club e ai tifosi. Adesso ci metteremo a sedere, parleremo e decideremo cosa fare. Il Porto è la mia priorità e come sto qui non posso stare da nessuna altra parte. Non voglio mettere pressione a nessuno, il club e il presidente lo sanno".