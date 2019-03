© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto ha ufficializzato il rinnovo di Iker Casillas. Il portiere, attraverso i canali ufficiali del club bianco-blu, ha così commentato la firma sul nuovo accordo: "Oggi per me è un giorno speciale, questo club rappresenta la mia casa. Quando mi hanno chiesto del rinnovo, non ho avuto alcun momento di esitazione. Il mio impegno è con la dirigenza e con i miei compagni, ma anche con la città e i suoi tifosi. Quando sono arrivato qui, in molti pensavano che avrei giocato un anno o al massimo due prima di appendere i guantoni al chiodo. Ho solo parole di elogio per il Porto, per la sua Società ma anche per la città che rappresenta", le parole dell'ex Real Madrid.