© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iker Casillas, portiere del Porto, ha parlato a Radio Onda Cero a margine della sfida persa contro la Roma: "Se ho giocato bene? Avrei preferito giocare peggio e vincere, ma è andata così. Però abbiamo segnato in trasferta ed è positivo. Il 2-1 è meglio dell'1-0. Come mi trovo in Portogallo? Mi trovo bene, cerco di mantenere un posto in Champions. Mi curo e mi devo mantenere in forma sennò chiunque può arrivare e rubarmi il posto. La Nazionale? E' difficile. Luis Enrique sta puntando su altri portieri. Capisco che è difficile ma io non ho mai detto addio alla Nazionale. Uno ha sempre la speranza di essere convocato, e io ce l'ho ancora. Ho 37 anni ed è vero che del nome non si può vivere, però sto bene e sono contento di poter continuare a giocare a calcio ad alto livello. In Portogallo sto conoscendo una nuova realtà del calcio, ma non mi pento di questa scelta perché è ciò che cercavo".