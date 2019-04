Porto, Casillas: "Rimonta ai Reds possibile giocando come con la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Porto Iker Casillas ha commentato lo 0-2 rimediato ieri sera a Anfield contro il Liverpool nell'andata dei quarti di Champions League: "Sono ottimista per il ritorno. Guardiamo gli ottavi, è impossibile pensare che la sfida sia già chiusa. Cercheremo di fare del nostro meglio per superare il turno. La nostra idea sarà giocare come contro la Roma, sfruttando le occasioni che ci capiteranno".