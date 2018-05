Porto, Conceiçao sul rinnovo: "Avevo due offerte ma volevo restare"

© foto di Federico Gaetano

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il rinnovo del contratto fino al 2020: "Avevo un altro anno di contratto e avevo un paio di offerte da poter valutare, ma la mia priorità è sempre stata quella di rappresentare questo club e di dare continuità a ciò che abbiamo fatto in questa stagione. Sono estremamente felice di questo rinnovo e per questa dimostrazione di fiducia per il lavoro che ho svolto fino a ora".