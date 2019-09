Porto, Conceicao: "Ma quale fragilità emotiva, lavoriamo sui nostri errori"

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha così presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys. Cominciando con una nota di disappunto in risposta alla domanda di un giornalista che chiedeva di una certa fragilità emotiva dei suoi: "Debolezza? L'esempio della nostra debolezza è stato andare a vincere al Da Luz dopo la brutta partenza in campionato, e che eravamo appena stati eliminati dalla Champions col Krasnodar. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, ce ne rendiamo conto. Lavoriamo sulle nostre debolezze e cerchiamo di correggerle. Anche i nuovi giocatori ci possono aiutare, nelle varie competizioni".