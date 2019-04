© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Porto Sergio Conceiçao, dalla sala stampa dell'Estadio do Dragao, presenta la sfida di domani contro il Liverpool, gara valida per il ritorno dei quarti di Champions League (andata 2-0 per i Reds a Anfield): "Partiamo da una situazione di svantaggio e affrontiamo una squadra molto forte specialmente nelle ripartenze e nei contropiedi. Credo che l'equilibrio nel nostro gioco offensivo sarà fondamentale. Come battere il Liverpool? Il corpo tecnico mostra la strada, le idee di gioco. Ma poi devono essere bravi i giocatori ad interpretare le indicazioni. Sono loro i responsabili di quanto di buono stiamo facendo. A livello di formazione comunque ho ancora qualche dubbio. Cercheremo di basare il nostro gioco sullo svolgimento della partita, ma le motivazioni saranno al massimo vista l'importanza della gara e la possibilità di fare una rimonta storica".