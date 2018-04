Porto denunciato: avrebbe tentato di corrompere il portiere avversario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso in Portogallo: il Porto accusato di corruzione. Secondo quanto riferito da A Bola, infatti, una denuncia anonima, presentata alla Procuradoria Geral da República, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, recante il numero 870/18, accusa il club lusitano di aver tentato di corrompere Amir Abed Zadeh, estremo difensore del Maritimo.

In particolare la denuncia, che il quotidiano portoghese riporta in versione integrale, afferma che il Zadeh sarebbe stato contattato la scorsa settimana con la proposta di 200mila euro per favorire il Porto nella prossima partita di campionato, in programma alle 19 di domenica 29. Dopo il suo no, il Porto avrebbe addirittura fatto pressione perché giocasse Charles, il cui agente sarebbe più vicino ai Dragoes.