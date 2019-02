© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Porto Felipe alla rivista Dragoes ha parlato della sfida contro la Roma e ha ricordato la sfida di due stagioni fa: "Avevo vissuto situazioni molto peggiori e l’autogol con la Roma non mi ha scosso, sono cose che accadono, sono andato avanti e, per fortuna, ho poi segnato un gol all’Olimpico. Spero di essere ispirato e segnare ancora una volta per aiutare la squadra. Abbiamo la possibilità di andare avanti perché sappiamo di avere una squadra molto forte”.