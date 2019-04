Porto, Herrera: "Liverpool avanti. Ma noi sappiamo di potercela fare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera presenta la sfida di ritorno di Champions contro il Liverpool. I Dragoes partono ovviamente con i pronostici contrari dopo la sconfitta per 2-0 di Anfield una settimana fa: "Loro hanno un vantaggio, ma io continuo a credere fortemente nelle nostre capacità individuali e di squadra. Sono fiducios, possiamo ottenere un buon risultato e proseguire nel nostro sogno Champions League. Vendetta per lo 0-5 dello scorso anno? Non c'è questo sentimento, anche perché quel risultato fu bugiardo. Abbiamo semplicemente una grande opportunità per continuare a fare la storia e non vogliamo sprecarla. All'andata abbiamo capito di essere in grado di far male al Liverpool, in casa siamo molto forti anche grazie all'energia che ci trasmette il nostro pubblico. La chiave per la vittoria? La conosce il mister, noi dovremo solo interpretare al meglio le sue indicazioni".