Porto, Herrera sogna in grande: "Voglio vincere qui la Champions"

Hector Herrera, centrocampista del Porto, ha parlato a UEFA.com in vista della gara contro il Galatasaray. "Il pari contro lo Schalke 04 alla prima non è un cattivo risultato. Adesso l'obiettivo è arrivare lontano e dare il tutto per tutto. Faccio parte di un grande club, che ha già vinto la Champions: abbiamo il sogno di tornare a sollevarla ancora".