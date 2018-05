Porto, i compagni chiedono a gran voce la permanenza di Casillas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le offerte non gli manchino, Iker Casillas potrebbe proseguire (e forse terminare) la sua carriera con la maglia del Porto, club in cui milita dal 2015, anno in cui lasciò il Real Madrid. Il portiere, classe 1981, è considerato il vero leader dello spogliatoio dai compagni, che gli avrebbero chiesto a gran voce di restare. Il contratto dello spagnolo scade al termine della stagione, e su di lui ci sono squadre importanti come il Liverpool.