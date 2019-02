"Marega in vista". Sì, si rivede il bomber maliano del Porto, pronto a tornare in campo e dire la sua in tre partite importanti: Sporting Braga, Benfica e soprattutto nel ritorno con la Roma in Champions League. E O Jogo lo sottolinea in prima pagina. Il prossimo 6 marzo al Do Dragao arriveranno i giallorossi e il club portoghese ha recuperato un perno della sua squadra per l'occasione.