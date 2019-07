© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Porto continua la ricerca di un nuovo portiere. Iker Casillas non si è ancora ritirato, ma è già all'interno dell'organigramma della compagine lusitana. Secondo quanto riportato da Marca c'è un interessamento per Kevin Trapp e il Paris Saint-Germain potrebbe accettare un'offerta per il portiere tedesco. Probabile la cessione in prestito, soluzione che potrebbe far comodo soprattutto alla compagine parigina. Nel frattempo la società portoghese segue anche Geronimo Rulli, estremo difensore della Real Sociedad.