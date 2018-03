Porto, Klopp chiama Casillas al Liverpool: lo spagnolo verso la Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iker Casillas, in scadenza di contratto a giugno, sembra aver già deciso il suo futuro. Secondo quanto raccolto dal portale Bernabéu Digital, il portiere del Porto sarebbe infatti pronto a firmare un contratto annuale con opzione per un altro anno col Liverpool. L'ex Real Madrid ha infatti in Klopp un grandissimo estimatore e avrebbe chiesto al suo entourage di rifiutare tutte le altre proposte, intenzionato a trasferirsi in Premier per l'ultima prestigiosa avventura della sua carriera.