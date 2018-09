Porto, l'Everton si muove per il gioiellino brasiliano Militao

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si placano i rumors di mercato legati a Eder Militao. Come riporta UOL Esporte, l'Everton sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta molto importante per il cartellino del giovane difensore brasiliano. Il classe '98 lo scorso agosto è arrivato nel calcio europeo firmando per il Porto, con cui finora ha accumulato già quattro presenze. Militao era stato accostato in passato anche all'Inter.