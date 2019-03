© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a Uefa.com per Moussa Marega, punta del Porto che spiega che "il giocatore da cui sono stato impressionato di più è Thierry Henry. Sono di Les Ulis come lui, è stato il mio primo idolo: è una punta e ho sempre sognato di essere come lui, di segnare i suoi gol e di saper giocare come lui".