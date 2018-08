Porto, Marega non lascia e raddoppia: reintegrato dopo il mancato addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava a un passo dall'addio al Porto, Moussa Marega. Niente West Ham, però e niente Premier League per il giocatore della formazione di Sergio Conceicao che, scrive A Bola, è rientrato oggi in gruppo. Il giocatore era fuori rosa per concentrarsi sul mercato e adesso è di nuovo a disposizione dei Dragoes per le prossime partite. Come quella di sabato contro il Vitoria de Guimaraes.