Porto, presidente nei guai: avrebbe violato la corrispondenza del Benfica

Nuovo scandalo in Portogallo. Come riporta A Bola, infatti, il Benfica avrebbe denunciato il Porto per la violazione della propria corrispondenza privata, col rinvio a giudizio del presidente dei Dragoes Jorge Nuno Pinto da Costa e di altri sei dirigenti. A creare il caso era stato Francisco Marques, direttore della comunicazione del Porto, anch'egli fra gli incriminati, rivelando il contenuto di diverse e-mail interne degli encarnados in un libro e in uno show televisivo in cui sosteneva l’esistenza di "un sistema di corruzione arbitrale volto a favorire il Benfica".