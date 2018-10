Porto, Sérgio Conceição dopo il successo a Mosca: "Sempre superiori"

Ore 13.03 - L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: "Hanno allungato i tempi in maniera esagerata - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - per farci arrivare a questo stato di cose. Ed è l'ennesima puntata di una stagione...

Agnelli su Report: "D'Angelo non ha fatto entrare striscioni di derby 2013"

Le pagelle di Cavani: leone in gabbia, generoso ma nulla più

R. Oliveira: "In campo a 38 anni grazie al Milan. Sarei rimasto"

OM-Lazio, il cuore giallorosso di Garcia non ha dubbi: "Che derby sia"

Ranking UEFA, duello per il 2° posto: ora l'Inghilterra è avanti

Le pagelle di Neymar: gioca come se il Parco dei Principi fosse solo suo

Europa League, Milan e Lazio: rifinitura per i capitolini

Le pagelle di Rafinha: gioca da ex avvelenato. Finale da telenovela

Juve, Agnelli su Marotta: "Fondamentale per crescita Juve"

Le pagelle di Spalletti: non trasmette carattere alla squadra

Fiorentina, Lafont: "Razzismo? Passare oltre e non ascoltare"

R. Oliveira: "Milan-Betis, sarà spettacolo. Tiferò per... i biancoverdi"

E.League, Gruppo A: Bayer come previsto. Prova la fuga con lo Zurigo

Le pagelle di Skriniar: serata da dimenticare. Per il Barça 0 rimpianti

Il tecnico del Porto, Sérgio Conceição, commenta il successo del Porto a Mosca. I lusitani vedono la qualificazione agli ottavi di finale sempre più vicina: "Tre punti importanti. Siamo sempre stati superiori nel corso della partita. In alcuni momenti abbiamo fatto degli errori difensivi ma per eccesso di sicurezza. Ad ogni modo vittoria ampiamente meritata".

