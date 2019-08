Porto, sta arrivando il sostituto di Casillas: è l'argentino Marchesin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto si sta preparando ad accogliere in squadra un nuovo portiere, che farà le veci di Iker Casillas nel periodo che servirà allo spagnolo per rientrare dai problemi di salute che lo stanno assalendo. Si tratta dell'argentino Agustin Marchesin, 31enne che arriverà dal Club America. Tanto che la società messicana ha già confermato la sua cessione ai Dragoes, così come lo stesso Marchesin ha salutato tifosi e compagni. In attesa del definitivo comunicato ufficiale dei portoghesi.