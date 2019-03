Porto, Tiquinho Soares: "Felice per il gol. Continuiamo a sognare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiquinho Soares è stato decisivo per il Porto contro la Roma. L'attaccante ha segnato il primo gol nel 3-1 per la squadra di Conceicao. "E' un momento unico nella mia vita - ha detto a globoesporte - sono molto felice per il passaggio del turno. Questo gruppo lavora forte tutti i giorni per conquistare gli obiettivi. Siamo tutti contenti per la grande partita fatta e continuiamo a sognare".