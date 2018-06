Porto, trattative in fase avanzata per il terzino Janko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saidy Janko, terzino destro svizzero in forza al Saint-Etienne, è a un passo dal trasferimento al Porto. Lo scrive L'Equipe, secondo cui le trattative per il 22enne difensore ex Celtic Glasgow, che ha disputato 21 partite in Ligue 1 nell'ultima stagione, sarebbero in fase molto avanzata.