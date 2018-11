Porto, tre club dalla Premier League puntano Brahimi in scadenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto si apprende dal quotidiano portoghese O Jogo, ci sarebbero tre squadre di Premier League interessate all'acquisto di Yacine Brahimi, esterno algerino del Porto presto in scadenza di contratto con i Dragoes. Questi rispondono rispettivamente ai nomi di Everton, Newcastle e West Ham. Dalla prossima estate il giocatore, che potrà cominciare a discutere un accordo già nel prossimo gennaio, sarà disponibile a zero se non dovesse rinnovare con i lusitani.