Porto, tutto su Trapp: sul tedesco anche l'Eintracht Francoforte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Trapp è in uscita dal Paris Saint-Germain e il Porto vuole assolutamente arrivare all'estremo difensore tedesco. Ma nelle ultime ore, come riportato da Le Parisien, l'Eintracht Francoforte vorrebbe convincere il portiere del PSG a ritornare in Bundesliga. Fredi Bobic, direttore sportivo della società tedesca, ha annunciato pubblicamente la volontà di riportare in Germania il calciatore, ormai lontano dal club parigino.