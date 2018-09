Portogallo, André Silva: "Siamo abituati a giocare senza CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

André Silva, ex attaccante del Milan oggi al Siviglia, ha parlato dal ritiro della nazionale portoghese in vista delle gare con Croazia e Italia: "Non è la prima volta che giochiamo senza Cristiano Ronaldo in Nazionale. Ovviamente ogni squadra vorrebbe avere con se il migliore al mondo, ma siamo comunque abituati a giocare senza di lui. La Nations League? Vogliamo vincere ogni competizione che affrontiamo e ogni partita. Ci sarà l'Italia, ma prima la Croazia in una partita importante contro i vicecampioni del mondo. Daremo il massimo in questa competizione. Io il bomber di questa squadra? Non penso a questo aspetto, ma solo a vincere. Vogliamo i trofei per dare gioia al nostro popolo. In rosa c'è tanta qualità e tutti lottiamo per un posto in squadra".