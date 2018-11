Portogallo, André Silva al 15° centro con la maglia della Nazionale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo una stagione da "oggetto misterioso" con il Milan, André Silva, attaccante portoghese ancora di proprietà dei rossoneri ma attualmente in prestito al Siviglia, si è subito riscattato. Sia con il club, con il quale ha già realizzato sette gol in 11 presenze nella Liga, sia con la Nazionale con la quale è andato in gol anche ieri sera nel match contro la Polonia. Un sigillo, quello contro Milik&C., che porta a 15 le marcature con la maglia della selezione portoghese dell'ex Porto. Un traguardo raggiunto in sole 31 apparizioni.

In vetta alla classifica marcatori all-time della Nazionale lusitana c'è, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo con 85 reti in 154 partite.