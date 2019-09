Portogallo, Bernardo Silva: "Vittoria importante dopo due pareggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Silva si è detto orgoglioso dopo la vittoria del Portogallo ottenuta in casa della Serbia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una grande squadra. Abbiamo fatto una grande partita con uno o due errori che hanno portato ai loro gol, ma è il calcio e non ci sono gol senza errori. Penso che dovremmo congratularci con la squadra per fantastica vittoria di cui avevamo bisogno dopo i primi due pareggi".