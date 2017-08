Portogallo, CR7 scatenato: tripletta alle Far Oer, un altro record vicino

© foto di Alterphotos/Acero

Tutto facile per il Portogallo che ha battuto 5-1 le Isole Far Oer con una tripletta di un super Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Real Madrid ha staccato Sándor Kocsis e ora è il secondo miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali europee. Bottino che vale anche il sorpasso a Pelé per il Brasile, con Ronaldo ora quinto al mondo. Ora davanti a Cristiano Ronaldo c'è solo Ferenc Puskás a quota 84 reti, ma il portoghese ha buone possibilità di raggiungerlo se continuerà a segnare con questi ritmi. Il record mondiale appartiene all'iraniano Ali Daei.