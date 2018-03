Portogallo-Egitto 2-1, A Bola celebra CR7: "Due gol in un finale da pazzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cristiano Ronaldo stende di testa l'Egitto in un finale da pazzi". Così, il portale portoghese A Bola dopo la vittoria in rimonta dei lusitani nell'amichevole contro l'Egitto. A portare in vantaggio gli ospiti era stato l'uomo del momento, Mohamed Salah, prima appunto dell'uno-due del campione del Real Madrid in pieno recupero.