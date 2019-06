Portogallo, Fernando Santos: "Noi candidati a vincere ogni competizione"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha commentato con grande entusiasmo in conferenza stampa la vittoria contro l'Olanda e il trionfo in Nations League: "Questa vittoria è dei giocatori. Hanno giocato con grande fiducia, pazienza e organizzazione. Eravamo consapevoli di avere le qualità per vincere, abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario di alto livello".

La Nations League dopo l'Europeo del 2016, il ciclo continua.

"Questo era il nostro obiettivo, abbiamo vinto e siamo felici. Fin dall'inizio ho detto che siamo candidati a vincere ogni competizione che giochiamo. Continueremo a lavorare duro proprio con quest'idea".