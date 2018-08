Portogallo, finisce in parità il derby di Lisbona

© foto di Federico Gaetano

Finisce in parità il derby di Lisbona: 1-1 al "Da Luz" fra Benfica e Sporting. Vantaggio ospite con Nani su calcio di rigore al 64', pari di Joao Felix di testa a quattro minuti dalla fine. Le due squadre dopo tre giornate di campionato sono al comando con 7 punti. Il Porto può già mettere la freccia in serata in caso di successo contro il Vitoria Guimaraes.