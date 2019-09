Portogallo, Guedes: "Contento per il gol, vittoria importante sulla Serbia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 4-2 rifilato alla Serbia, il giocatore del Portogallo Gonçalo Guedes ha detto: "Cerco di fare di tutto per aiutare la squadra al massimo. Sono stato fortunato a segnare, ne sono molto contento. Ho ricevuto la palla, dobbiamo decidere in frazioni di secondo, ho visto che avevo l'opportunità di tagliare a sinistra, ho tirato e segnato. La vittoria è importante, la Serbia è un avversario diretto, abbiamo reagito bene ai gol che abbiamo subito, abbiamo di tutto per qualificarci".