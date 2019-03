“La faccia della disillusione”. E la faccia in questione è quella di Cristiano Ronaldo, fotografato in un attimo di disperazione. Il titolo è di A Bola e si riferisce al pareggio di ieri sera tra il Portogallo e l’Ucraina nel primo match di qualificazione ad Euro 2020. Non comincia bene il cammino per i campioni in carica che hanno sul groppone tante aspettative.