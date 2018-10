Portogallo, i convocati di Santos: out CR7. Ci sono Cancelo e Mario Rui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 25 i convocati dal ct del Portogallo Fernando Santos per le sfide con Polonia e Scozia. Come annunciato non è presente Cristiano Ronaldo:

Portieri: Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício.

Difensori: Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues e Mário Rui.

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho.

Attaccanti: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, André Silva e Éder.