Portogallo, il ct su CR7: "Esclusione concordata. Non dirà addio"

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell'esclusione di Cristiano Ronaldo dai convocati per le prossime sfide con Polonia e Scozia: "La risposta è semplice: in una riunione a tre fra me, Ronaldo e il presidente della Federazione è stato deciso che il giocatore non sarebbe stato presente nelle prossime due convocazioni, ovvero questa e la prossima. CR7 verso l'addio alla Nazionale? Lui è stato piuttosto chiaro in diverse occasioni sulla sua massima disponibilità verso la Nazionale e quindi non prevedo niente di contrario a questa intenzione".