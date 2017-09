Portogallo, Joao Mario: "Bisogna essere responsabili, serve attenzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la brillante vittoria dei suoi per 5-1 contro le Isole Far Oer, il portoghese Joao Mario, che è partito da titolare e si è procurato un rigore, ha parlato così ai media portoghesi: "Abbiamo preso paura quando abbiamo subito il gol del 2-1, ma la squadra ha personalità e siamo andati avanti. Bisogna giocare con responsabilità: sapevamo di dover vincere e l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo pensare solo alla partita con l'Ungheria e non a quella con la Svizzera. A quella penseremo soltanto dopo".