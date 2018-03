Portogallo-Olanda 0-3: 1° successo per Koeman, esordio per Kluiviert

Olanda travolgente a Ginevra contro il Portogallo in amichevole. Finisce 3-0 per gli oranje grazie alle reti, tutte realizzate nel primo tempo, di Depay, Babel e Van Dijk. Si tratta del primo successo della gestione Koeman per i Paesi Bassi, dopo la sconfitta nella prima partita, sempre amichevole, contro l'Inghilterra. Da segnalare l'esordio con la maglia della nazionale maggiore di Justin Kluivert a soli 18 anni. Per il figlio dell'ex Milan Patrick Kluivert 12 minuti di partita, in sostituzione di Memphis Depay.