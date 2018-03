Portogallo-Olanda 0-3, A Bola in primapagina: "Da non ripetere"

© foto di Lazzerini

A Bola avverte la Nazionale portoghese in prima pagina dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri contro l'Olanda: "Da non ripetere". I campioni d'Europa in carica cadono in casa dopo un primo tempo deprimente.Il ct Fernando Santos a fine partita: "Il responsabile della sconfitta sono solo io".