Portogallo, poker Maritimo. Successo del Rio Ave

È ripreso il campionato portoghese con due anticipi: poker del Maritimo che supera il Feirense (4-1). Successo anche del Rio Ave sull'Estoril per 2-0. Nella serata di ieri vittoria del Vitoria Setubal sul campo del Desportivo Aves per 4-1. In corso a Oporto la sfida fra Boavista e Tondela.