Portogallo, Ruben Neves: "Obiettivo Final Four di Nations League"

Il centrocampista del Portogallo Ruben Neves ha parlato in conferenza stampa prima delle sfide contro Italia e Polonia: "Non mi sono sentito ofeso per l'esclusione dal Mondiale, fortunatamente il Portogallo ha una vasta scelta di grandi giocatori. Sono rimasto tranquillo e ho pensato solo a lavorare. Ora arrivano queste due importanti sfide che ovviamente cercheremo di vincere. L'obiettivo è arrivare alle Final Four della Nations League".