© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, dopo il deludente pareggio contro l’Ucraina ha così parlato in conferenza stampa: “Non mi sono concentrato sulla prestazione di Ronaldo, non era questo il nostro obiettivo. Ci interessava vincere, non come giocasse CR7, non ha senso discutere della sua prova. Ciò che conta è il Portogallo e il Portogallo non ha vinto. I calciatori non sono soddisfatti, Cristiano compreso. Joao Felix? Abbiamo 23 calciatori, chiunque sarebbe potuto essere la chiave per la vittoria. E’ facile dirlo dopo, se avessimo vinto staremmo parlando d’altro”.