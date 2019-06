Portogallo, Santos: "Penso che CR7 giocherà per almeno altri 3-4 anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato di Cristiano Ronaldo, spiegando che potrà giocare almeno per altri 3-4 anni: "Credo che potrà giocare ancora almeno tre o quattro anni, ha degli obiettivi importanti e questo fattore gli permette di mantenere uno stato fisico buono e un'intensità sempre elevata. Non è normale che un giocatore di 34 anni faccia 50 gol. Per questo penso che continuerà ancora a lungo", le sue parole riportate da AS.